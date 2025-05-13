شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعود للانتصارات فى الدورى ويهزم الزمالك بهدف إبراهيم عادل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق بيراميدز نغمة الانتصارات فى الدورى، وفاز على الزمالك بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لـ مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فوز بيراميدز إبراهيم عادل فى الدقيقة 21 بعد خطأ ساذج من محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ليرتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 50 وبفارق نقطتين عن الأهلى المتصدر برصيد 52، فيما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 41.

أحداث المباراة

سعى كل فريق فى أول ربع ساعة للبحث عن هدف التقدم حيث حاول لاعبو الفارس الأبيض تهديد مرمى أحمد الشناوى، فيما شن لاعبو بيراميدز أكثر من هجمة على مرمى محمد عواد.

وفى الدقيقة 21 سجل إبراهيم عادل هدف التقدم لـ بيراميدز، مستغلاً خطأ فادح من محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.

وفى الدقيقة 34 دخل سيف الدين الجزيرى بدلاً من ناصر منسى الذى تعرض لاصابة عضلية، واستمرت محاولات بيراميدز لتسجيل الهدف الثانى، وسط محاولات من الزمالك للتعادل.

مع بداية الشوط الثاني دخل أحمد فتوح بدلاً من صلاح مصدق، وضغط الزمالك وهدد مرمى أحمد الشناوى بكرة ثابتة سددها بنتايك، واستمر الضغط حتى الدقيقة 60.

ودفع أيمن الرمادى بحسام أشرف بدلاً من سيف جعفر فى الدقيقة 63، ودفع بيراميدز بمصطفى فتحى وأحمد توفيق بدلاً من عبد الرحمن مجدى وأحمد قطة، فى الدقيقة 71، وسيطر الهدوء النسبى على اللقاء.

وفى الدقيقة 78 خرج نبيل دونجا ومحمود بنتايج ليشارك أحمد إيشو وأحمد حمدى العائد لأول مرة بعد غياب استمر لسنة بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

واستمرت محاولات الفريقين على استحياء دون وجود فرص خطرة تذكر، لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز وحصد الثلاث نقاط.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - صلاح مصدق - عبد الله السعيد - سيف جعفر، خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

فيما ضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي.