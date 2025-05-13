شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائرى فريد الملالى مرشح للانضمام إلى الزمالك فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

رشح أحد وكلاء اللاعبين الجزائرى فريد الملالى جناح فريق أنجيه الفرنسي للانضمام إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وجاء ترشيح وكيل اللاعبين لفريد الملالى كونه من اللاعبين المميزين ضمن فريقه فى الدوري الفرنسي، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى آخر الموسم ولن يكبد خزينة نادى الزمالك أي أعباء مالية.

وتدرس لجنة التخطيط بنادى الزمالك في الفترة الحالية العديد من السير الذاتية للاعبين أجانب، من أجل تدعيم مركز المهاجم والجناح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

في سياق مختلف وافقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على ضم المصرى سام مرسى المحترف في صفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد طرح اسم اللاعب خلال اليومين الماضيين لتدعيم مركز خط الوسط.

ورغم أن البعض أبدى تحفظاً على عمر سام مرسى الذى وصل إلى 33 عاماً، إلا أن وجود اللاعب في الدورى الإنجليزي، وحفاظه على ثبات مستواه ولياقته البدنية، دفع لجنة التخطيط بنادى الزمالك إلى الموافقة بإجماع على ضم اللاعب في انتقالات الصيف.

واشترط مسئولو نادى الزمالك، على سام مرسى فسخ عقده مع نادى إيبسويتش تاون الإنجليزي، الذى ينتهى الموسم المقبل، من أجل تسهيل المهمة على القلعة البيضاء، في ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل تحمل راتب اللاعب فقط دون دفع أموال لناديه الإنجليزي.

وينوى مسئولو نادى الزمالك حال إتمام التعاقد مع سام مرسى معاملته مثل اللاعبين المحترفين ومنحه راتب يتناسب مع مكانته وإمكانياته، فضلاً عن توفير بعض الامتيازات الأخرى للاعب والتي تمكنه من الحصول على راتب مرضي ويجعله يضحى من أجل الانضمام للقلعة البيضاء.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ سام مرسى 900 ألف يورو وينتهى عقده في 30 يوليو 2026،وشارك في 32 مباراة مع إيبسويتش تاون الإنجليزي بجميع المسابقات هذا الموسم،بواقع 2700 دقيقة نجح في تسجيل هدف وحيد وصنع مثله.