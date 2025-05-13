شكرا لقرائتكم خبر عن غلطة الحارس بألف.. شاهد خطأ كارثى لعواد يمنح بيراميدز المبادرة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب محمد عواد حارس الزمالك من خطأ كارثى في تقدم بيراميدز على الفارس الأبيض بهدف مقابل للاشئ بالشوط الأول فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لـ مسابقة الدوري الممتاز.

وسعى كل فريق فى أول ربع ساعة للبحث عن هدف التقدم حيث حاول لاعبو الفارس الأبيض تهديد مرمى أحمد الشناوى، فيما شن لاعبو بيراميدز أكثر من هجمة على مرمى محمد عواد.

وفى الدقيقة 21 سجل إبراهيم عادل هدف التقدم لـ بيراميدز، مستغلاً خطأ فادح من محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.

وفى الدقيقة 34 دخل سيف الدين الجزيرى بدلاً من ناصر منسى الذى تعرض لاصابة عضلية، واستمرت محاولات بيراميدز لتسجيل الهدف الثانى، وسط محاولات من الزمالك للتعادل.

يقود تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - صلاح مصدق - عبد الله السعيد - سيف جعفر، خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي، خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي.