شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى نايل "مجموعة المنافسة على الدورى" بعد انتهاء الجولة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تمسكه بصدارة دورى نايل بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة عقب فوزه على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء، بينما استمر بيراميدز في مطاردته في المركز الثانى عقب فوزه بهدف مقابل لا شىء أيضا على الزمالك أحرزه إبراهيم عادل من خطأ كارثى لمحمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

وجاءت باقى نتائج اليوم تعادل فاركو والمصرى البورسعيدى بهدف لمثله، وبنفس النتيجة انتهت مباراة حرس الحدود والبنك الأهلى.