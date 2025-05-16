شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أخر مباريات منتخب الناشئين مواليد 2009 في دورة بولندا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر تحت 16 سنة مشواره في دورة بولندا الدولية (بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير) بمواجهة نظيره الأيرلندي، الأحد المقبل.

واستهل المنتخب البطولة بالفوز على نظيره الكندي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الطرفين، الثلاثاء الماضي، في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

انتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي رغم لعب المنتخب بنقص عددي منذ الدقيقة 80 بعد طرد أحد لاعبيه وبعدها ثم تم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة البطولة وتمكن منتخب مصر من حسمها لصالحه (4 – 3).

وفي اللقاء الثاني، تعادل منتخب مصر تحت 16 عاماً مع نظيره البولندي (1 – 1) في ثاني مبارياته بالدورة التي تستضيفها بولندا حتى الثامن عشر من مايو الجاري بمشاركة 4 منتخبات.

كانت بعثة المنتخب الوطني لهذه المرحلة السنية قد غادرت مطار القاهرة فجر الإثنين الماضي، برئاسة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى 22 لاعباً والجهاز الفني والإداري والطبي.