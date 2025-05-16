أمين عمر حكما لمباراة الإسماعيلي ومودرن فى صراع الهبوط بالدورى

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025 نحو استاد الإسماعيلية، حيث يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لدوري القسم الأول "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لهذه المواجهة الهامة في تحديد المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

وأعلنت لجنة الحكام عن طاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، حيث تم تكليف الحكم أمين عمر بإدارة المباراة كحكم ساحة، ويعاونه كل من سمير جمال كحكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح كحكم مساعد ثان. فيما يتولى الحكم طارق مجدي مسؤولية حكم الفيديو "VAR"، ويعاونه الحكم محمد محمود لطفي كحكم مساعد "VAR".

أصبحت المنافسة على الهروب من الهبوط على صفيح ساخن بعد الصحوة التى قام بها فريقا إنبى ومودرن سبورت اللذان كانا يقبعان فى المركزين الثامن والتاسع فى مجموعة تفادى الهبوط فى الأسابيع الماضية مما أدى إلى دخول أكثر من نادى فى دوامة الهبوط فى بطولة الدورى المصرى.

وتحظى المباراة بأهمية بالغة لكلا الفريقين، حيث يسعى الإسماعيلي صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب، في المقابل، يطمح فريق مودرن سبورتس في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه من أجل مواصلة عروضه القوية في البطولة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في حصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز. وستكون الجماهير على موعد مع وجبة كروية دسمة في هذا اللقاء المرتقب ضمن منافسات دوري نايل.