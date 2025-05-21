شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يغلق صفحة كأس عاصمة مصر استعداداً للمصري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، صفحة بطولة كأس عاصمة مصر بعد مواجهة مودرن سبورت في الدور ربع النهائي، وذلك استعداداً للقاء القادم أمام المصري في الجولة قبل الأخيرة من عمر مباريات حسم الدوري.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة المصري في الثامنة مساء السبت المقبل، خلال اللقاء الذي يقام على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات مباريات حسم بطولة الدوري.

وكان البنك الأهلي قد خسر في المباراة الماضية بالدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، كما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بعد هزيمته في نفس الجولة أمام سيراميكا برباعية نظيفة.

وتتبقى للبنك الأهلي مباراتان فقط في الموسم الجاري أمام، المصري يوم السبت المقبل، فيما يختتم البنك الأهلي مبارياته بمواجهة بتروجت يوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري.