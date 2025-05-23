شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض مرانه الختامى على ملعب لوفتس فيرسفيلد استعدادا لـ صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريقي الكرة الأول بنادى بيراميدز تدريباته في الثالثة عصر اليوم الجمعة على استاد لوفتس فيرسفيلد، الذي تقام عليه المباراة النهائية، المقرر لها غدًا السبت، أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وخاض بيراميدز أول تدريباته فى جنوب أفريقيا أمس الخميس، على ملعب جامعة توكس، حيث سيحصل اللاعبون على راحة فور الوصول مساء الأربعاء إلي جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وطلب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، من لاعبي فريقه التحرر من الضغوط قبل مواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول ضرورة الاستمتاع بالمباراة، وإظهار إمكانياتهم الحقيقية دون ضغوط، مؤكدا أن حينها سيكون التفوق لبيراميدز، خاصة وأن المنافس سيكون تحت ضغط بسبب جماهيره واللعب علي أرضه.

وأكد يورتشيتش للاعبي بيراميدز أن الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، يعد إنجازا لكن تحقيق اللقب هو الهدف المطلوب، وحينها سيصبح بيراميدز في مكانة مختلفة بين كبار أفريقيا.