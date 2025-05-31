شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معلول.. الأهلي يوجه الشكر لـ السولية ويؤكد: أحد أبناء النادي وجزء من العائلة والان مع تفاصيل الخبر

عبر النادي الأهلي عن شكره الخالص للاعبه عمرو السولية بعد نهاية تعاقده، مثمنًا ما قدمه على مدار سنوات طويلة، كان خلالها فى مقدمة اللاعبين الملتزمين والمعروف عنهم الإخلاص والعطاء اللامحدود، والعمل على تحقيق مصلحة الفريق.

وشدد النادي الأهلي على أن «السولية» بذل جهودًا كبيرة مع زملائه وساهم في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات وإسعاد جماهير الأهلي. وأنه كان نموذجًا يقتدي به الشباب الصاعد في الروح والانضباط والتعاون مع كل منظومة الفريق.. وسوف يظل عمرو السولية واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي.. إذ يتمنى النادي التوفيق للاعبه في خطواته القادمة ، وأن يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلًا.. وسوف تتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.

ويثمن النادي الأهلي الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق، وإخلاصه وعطائه اللامحدود، وحرصه مع زملائه على مصلحة الأهلي.. وخص النادي لاعبه معلول بالشكر والتأكيد على أن ما قدمه طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره وأن اسمه سوف يظل بين اللاعبين المتميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسئولية بل وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات.

وأضاف البيان، "ويظل «معلول» واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي، والنادي وهو يتمنى كل التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، يؤكد أن أبوابه سوف تظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي وسيتم توجيه الدعوة للاعب لتكريمه بالشكل اللائق مستقبلا.