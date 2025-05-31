شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاضل بين بسيونى والغندور ومعروف لإدارة نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين 3 حكام مصريين لإدارة نهائى كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز مساء الخميس المقبل، وهم محمود بسيونى وأحمد الغندور ومحمد معروف.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نهائي كأس مصر مساء الخميس المقبل 5 يونيو باستاد القاهرة الدولي.

وخاطب مجلس إدارة نادي الزمالك ، الاتحاد المصري لكرة القدم لرفض تعيين أي من الحكام "أمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد الصباحي، وطارق مجدي" لإدارة مباراة الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأكد الزمالك في خطابه أن الفريق تضرر بشكل واضح من أخطاء هؤلاء الحكام طوال الموسم الحالي، وسبق أن اشتكى النادي من تكرار هذه الأخطاء.

وشدد الزمالك في خطابه على أنه، رغم حرص النادي على دعم منظومة التحكيم والعمل على تطويرها بشكل مستمر، إلا أن نادي الزمالك يجد نفسه مضطراً للمطالبة بعدم إسناد نهائي الكأس للحكام المذكورة أسماؤهم لأنهم لم يوفروا للنادي العدالة في مباريات الموسم الحالي.