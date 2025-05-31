شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تستعرض أبرز أهداف علي معلول مع الأهلى خلال الـ9 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة أون سبورت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو لأبرز أهداف التونسى على معلول لاعب فريق الأهلى خلال مسيرته داخل القلعة الحمراء التي استمرت لما يقرب من 9 سنوات.

وكان النادي الأهلي حرص على توجيه الشكر للتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق السابق، بعد قرار عدم تجديد عقده، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

يثمن النادي الأهلي الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق، وإخلاصه وعطائه اللامحدود، وحرصه مع زملائه على مصلحة الأهلي.. وخص النادي لاعبه معلول بالشكر والتأكيد على أن ما قدمه طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره وأن اسمه سوف يظل بين اللاعبين المتميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسئولية بل وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات والانتصارات.

وأضاف البيان، "ويظل «معلول» واحدًا من أبناء النادي وجزءًا من عائلة الأهلي، والنادي وهو يتمنى كل التوفيق للاعبه في خطواته القادمة، يؤكد أن أبوابه سوف تظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي وسيتم توجيه الدعوة للاعب لتكريمه بالشكل اللائق مستقبلا.