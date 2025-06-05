شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرف ملابس الزمالك وبيراميدز باستاد القاهرة قبل نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر اتحاد الكرة على صفحته الرسمية صورا لغرف خلع ملابس فريقى الزمالك وبيراميدز قبل المباراة التى تجمع الفريقين مساء اليوم فى نهائى كأس مصر باستاد القاهرة.



بيراميدز



_الزمالك



بيراميدز



الزمالك

محطات الزمالك في بطولة كأس مصر وصولا إلى النهائي:



دور الـ32: بدأ الزمالك مشواره في البطولة بفوز مريح على فريق أبو قير للأسمدة بنتيجة (2-0)، ليضع قدمه الأولى بثقة في الأدوار التالية.

دور الـ16: واجه الزمالك تحديًا حقيقيًا أمام فريق مودرن سبورت، حيث امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحسم الفريق اللقاء لصالحه بنتيجة (2-1) بصعوبة.

ربع النهائي: في مواجهة مثيرة أمام سموحة، قدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، حيث تمكن من الفوز بنتيجة (4-2) في مباراة مفتوحة شهدت غزارة تهديفية وتألقًا هجوميًا لافتًا من لاعبي الفريق.

نصف النهائي: ضرب الزمالك موعدًا مع النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، في مباراة حماسية شهدت ندية كبيرة، لكن خبرة الزمالك حسمت الموقف في النهاية، ليؤمن الفريق مقعده في النهائي المنتظر أمام بيراميدز.

وقدم بيراميدز مشوارًا ثابتًا في بطولة كأس مصر وصولا للمباراة النهائية، وهو ما سنعرضه في السطور التالية:

أبرز محطات بيراميدز في طريقه إلى المباراة النهائية:

دور الـ32: استهل بيراميدز مشواره في البطولة بانتصار مريح على فريق المنصورة بثلاثية نظيفة (3-0).

دور الـ16: واصل الفريق عروضه القوية وتمكن من الفوز على المقاولون العرب بنتيجة (2-0).

ربع النهائي: في مواجهة صعبة نسبيًا أمام فريق إنبي، حسم فريق بيراميدز اللقاء لصالحه بنتيجة (2-1)، ليعبر إلى نصف النهائي.

نصف النهائي: أطلق بيراميدز إنذارًا جديًا لمنافسيه بعد فوز كاسح على البنك الأهلي بنتيجة (4-0)، في مباراة تسيدها منذ البداية وحتى النهاية.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.