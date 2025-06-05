شكرا لقرائتكم خبر عن كأنك موجود ..أجواء استاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت كاميرا ”الخليج 365” أجواء استاد القاهرة الدولى قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز التي تجمعهما في نهائي بطولة كأس مصر بتمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس وتحديدا بعد موعد اذان المغرب بقرابة نصف ساعة.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويتفوق فريق بيراميدز من الناحية التسويقية، إذ تبلغ قيمة النادي 19.98 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لنادي الزمالك 15.65 مليون يورو.

ويعد إبراهيم عادل أغلى لاعبي الفريقين في القيمة التسويقية بقيمة 2.20 مليون يورو، بالإضافة إلى رمضان صبحي، بقيمة تسويقية تبلغ 1.50 مليون يورو.



