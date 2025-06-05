شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بيراميدز.. الزمالك الأكثر تتويجاً ببطولة كأس مصر خلال الألفية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز تقام فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى.

وينفرد الزمالك برقم مميز ببطولة كأس مصر منذ الألفية الجديدة، حيث يتصدر جدول ترتيب الفرق الأكثر حصولاً على البطولة من عام 2000.

جدول ترتيب الفرق الأكثر حصولاً على كأس مصر من عام 2000

- المركز الأول الزمالك برصيد 9 نقاط خلال نسخ «2002-2008- 2015-2014- 2015- 2016- 2018- 2019- 2021»

- المركز الثاني الأهلي برصيد 8 بطولات خلال « 2001 - 2003- 2006 - 2007- 2017- 2020 - 2022 - 2023»

- المركز الثالث بين حرس الحدود وإنبي برصيد بطولتين



- المركز الرابع بين الإسماعيلي و المقاولون وبيراميدز بطولة وحيدة.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.