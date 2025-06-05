شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دونجا وسيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي .