شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أيمن الرمادى مع الزمالك قبل لقاء الليلة أمام بيراميدز.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية القمة النارية التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى.

يستهدف أيمن الرمادى المدير الفنى للزمالك التتويج باللقب وتثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء،خاصة أن الفوز بكأس مصر سيدون اسمه فى سجلات التاريخ بأحرف من نور،حيث أكد المدرب خلال تصريحات نقلها المركز الإعلامي للنادي أن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر هي حدث كبير، ومواجهة مهمة جداً للفريق الأبيض.

تمثل مباراة الزمالك وبتروجت الظهور الخامس لأيمن الرمادى فى مقعد المدير الفنى للفارس الابيض ، حيث يبحث المدرب عن فوزه الثالث مع الزمالك بعدما تعادل فى اللقاء الاول أمام سيراميكا 2-2 ثم خسر أمام بيراميدز 1-0 ثم فاز على بتروجت 3-1 ثم فاز على فاركو 2-0، سجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.