الارشيف / اخبار الرياضه

لاعبو الزمالك وبيراميدز "يكسرون صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر .. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • لاعبو الزمالك وبيراميدز "يكسرون صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر .. صور 1/5
  • لاعبو الزمالك وبيراميدز "يكسرون صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر .. صور 2/5
  • لاعبو الزمالك وبيراميدز "يكسرون صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر .. صور 3/5
  • لاعبو الزمالك وبيراميدز "يكسرون صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر .. صور 4/5
  • لاعبو الزمالك وبيراميدز "يكسرون صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر .. صور 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك وبيراميدز "يكسرون صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - أحمد طارق

الخميس، 05 يونيو 2025 08:29 م

تناول لاعبو الزمالك وبيراميدز بعض المشروبات داخل الملعب لـ"كسر صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر بعد قليل باستاد القاهرة.

 

495565614_685226694144395_3240379867124871810_n
_لاعبو الزمالك 

 

503504446_685220557478342_6777324603240549055_n
_لحظة رفع الأذان 

 

503925027_685220484145016_1469135730339609609_n
شيكابالا لحظة الافطار _

 

504218951_685226624144402_3584267919202667649_n
_لاعبو بيراميدز

 

جاء  تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي .

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدى

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق إيجولا  - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

Advertisements