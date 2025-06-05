- 1/5
شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك وبيراميدز "يكسرون صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - أحمد طارقالخميس، 05 يونيو 2025 08:29 م
تناول لاعبو الزمالك وبيراميدز بعض المشروبات داخل الملعب لـ"كسر صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر بعد قليل باستاد القاهرة.
_لاعبو الزمالك
_لحظة رفع الأذان
شيكابالا لحظة الافطار _
_لاعبو بيراميدز
جاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيرى.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي .
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: مروان حمدى
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق إيجولا - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي.
