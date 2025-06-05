شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك وبيراميدز "يكسرون صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - أحمد طارق الخميس، 05 يونيو 2025 08:29 م

تناول لاعبو الزمالك وبيراميدز بعض المشروبات داخل الملعب لـ"كسر صيامهم" قبل انطلاق نهائى كأس مصر بعد قليل باستاد القاهرة.

_لاعبو الزمالك

_لحظة رفع الأذان

شيكابالا لحظة الافطار _

_لاعبو بيراميدز جاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي: حراسة المرمى : محمد صبحي. خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر. خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيرى. ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي . وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل خط الهجوم: مروان حمدى ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق إيجولا - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي.

