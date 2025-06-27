شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينتظر وصول الجزائرى دغموم الأسبوع المقبل لإتمام إجراءات التجديد والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي المصري خلال الساعات الماضية على تجديد تعاقد اللاعب الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب الفريق البورسعيدي، وذلك عقب الاجتماع بعبد الرحمن الزيتوني، وكيل اللاعب الجزائري، ومن المقرر أن يصل دغموم إلى بورسعيد منتصف الأسبوع المقبل لإنهاء تفاصيل التجديد والانتظام بمعسكر الفريق.

ويتواجد عبد الرحيم دغموم حالياً في الجزائر، حيث سافر اللاعب إلى بلاده بعد انتهاء الموسم لقضاء الإجازة، فيما كان من المقرر عودته بعد انتهاء الإجازة للتوقيع على عقد جديد مع المصري.

من ناحية أخرى، قاد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، المران الأول للفريق البورسعيدي في بداية فترة إعداده للموسم الجديد، والمقامة على الملعب الملحق بأحد الأكاديميات ببورفؤاد.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

ويضم الجهاز الفني كلا من:

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًأ فنيًا.

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا.

محمود جابر، مديرًا إداريا.