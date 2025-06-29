الأهلي يجتمع مع ريبيرو اليوم لمناقشة ملف الصفقات الجديدة والراحلين

يعقد مسئولو الأهلى جلسة مع الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الكرة اليوم، الأحد، لمناقشة تطورات ملف الصفقات الجديدة، وكذلك قائمة الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض خوسيه ريبيرو السفر من أمريكا لبلاده لقضاء إجازة نهاية الموسم، مفضلاً العودة للقاهرة أولاً لمناقشة عدة ملفات مهمة مع مسئولى القلعة الحمراء تتعلق رؤيته للموسم الجديد، واحتياجاته الفنية ورؤيته للاعبين الراحلين من الفريق، ثم السفر لإسبانيا لقضاء الإجازة قبل العودة لقيادة فترة إعداد الموسم الجديد.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل فى تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.