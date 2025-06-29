شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخطط لإنشاء مشروعات استثمارية لتوفير موارد ثابتة للنادي والان مع تفاصيل الخبر

يخطط مسئولو النادي المصري لإنشاء 3 مشروعات استثمارية على الأقل خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوفير مصادر تمويل ثابتة لدعم النادي مادياً خلال الفترة المقبلة، وتلبية احتياجات الفريق الأول فى ظل ارتفاع أسعار اللاعبين.

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري سداد كافة مستحقات لاعبيه عن الموسم الماضي 2024-2025، كما أعلن مسؤولو النادي أيضاً، فى تصريحات للمركز الإعلامي، سداد كافة الديون التي كانت على النادي.

من ناحية أخرى، قاد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، المران الأول للفريق البورسعيدي في بداية فترة إعداده للموسم الجديد، والمقامة على الملعب الملحق بأحد الأكاديميات ببورفؤاد.

وأعرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق، مؤكدًا، في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي المصري، أنه يسعى في المقام الأول لتكوين فريق قوي ينجح فى المنافسة على الألقاب وبالتالي إسعاد جماهير المصري العظيمة.

وأشار الكوكي إلى أنه وجد احترافية كبيرة من إدارة النادي المصري خلال مرحلة التفاوض وهو الأمر الذي أشعره بالثقة ودفعه لقبول المهمة.