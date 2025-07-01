بطولة إيطاليا: عائلة برلوسكوني تبيع نادي مونتسا لصندوق استثمارات أميركي

الرياص - اسماء السيد - روما : أعلنت عائلة رئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلوسكوني الثلاثاء رسميا بيع نادي مونتسا لكرة القدم إلى صندوق الاستثمار الأميركي بيكيت لاين فينتشرز.

وأعلنت شركة فينينفست (الشركة القابضة لعائلة برلوسكوني) وشركة بيكيت لاين فينتشرز (بي إل في) أنهما توصلتا اليوم إلى اتفاق لبيع 100% من رأس مال نادي مونتسا إلى بي إل في"، حسب بيان مشترك صدر عن الشركتين.

وأضاف البيان "تنص الصفقة على نقل 80% من رأس المال إلى بي إل في خلال الصيف، على أن يتم الاستحواذ على الـ20% المتبقية (من قبل بي إل في) بحلول (حزيران) يونيو 2026".

ولم يتم تحديد قيمة الصفقة، لكن الصحافة الإيطالية أوضحت أن شركة بي إل في ستدفع 45 مليون يورو، بينها 15 مليون يورو سيتم استخدامها لتغطية ديون النادي اللومباردي.

وتولى برلوسكوني، مالك نادي أيه سي ميلان من عام 1986 إلى عام 2017، وهو رجل أعمال مؤثر ومثير للجدل وزعيم سياسي في ذلك الوقت والذي توفي في حزيران/يونيو 2023، السيطرة على مونتسا في أيلول/سبتمبر 2018.

ولعب مونتسا بقيادة برلوسكوني موسمه الأول في الدوري الإيطالي في 2022 2023. وظل النادي في دوري الدرجة الأولى لمدة ثلاثة مواسم قبل أن يهبط في أيار/مايو الماضي بعد موسم كارثي جمع فيه 18 نقطة ومني بـ26 هزيمة وحقق ثلاثة انتصارات فقط.

وتعتبر شركة بيكيت لاين فينشرز صندوق استثماري للرياضة والترفيه يقوده براندون بيرغر، المسؤول السابق عن عمليات التسويق في نادي تشلسي الإنكليزي.