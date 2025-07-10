شكرا لقرائتكم خبر عن يومان راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يبدأ الأحد المرحلة الثالثة من فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل في مستهل المرحلة الثالثة لفترة إعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو خمسة عشر يومًا.

كان المصري قد خاض صباح اليوم أولى مبارياته الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق القابوطي والتي انتهت بفوز المصري بخماسية نظيفة.

استغل التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري المباراة والتي أقيمت على ثلاثة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه خاصة وأن تلك المباراة تعد هي الأولى في سلسلة المباريات الودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين دون رد سجلهما كريم بامبو في الدقيقتين السادسة والعشرين والتاسعة والعشرين ، وفي الشوط الثاني أضاف حسن علي الهدف الثالث في الدقيقة الحادية عشر قبل دقيقتين من إحراز زميله أحمد القرموطي للهدف الرابع ، واختتم صلاح محسن أهداف المباراة بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الثانية والعشرين من الشوط الثالث.