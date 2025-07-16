شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل العرض الأمريكى المتسبب فى تمرد وسام أبو على فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر تفاصيل العرض الأمريكى الذى وصل للفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والذى تسبب فى طلب اللاعب من إدارة ناديه الرحيل فى الصيف الحالى ورفض البقاء والتمرد على إدارة ناديه.

وكان وسام أبو على قد رفض الخضوع للقياسات البدنية وعدم إجراء أشعة الرنين فى بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعلم ”الخليج 365” أن وسام أبو على اتفق مع نادى كولومبوس كرو الأمريكى على كل تفاصيل التعاقد ووقع رغبة من أجل اللعب فى الدورى الأمريكى، لاسيما أن اللاعب سيحصل على راتب سنوى كبير يتخطى الـ4 ملايين دولار.

من جانبهم، طالب مسئولو النادى الأهلى وسام أبو على بأن يقوم النادى الأمريكى برفع القيمة المالية المعروضة من أجل التخلي عن خدماته، في حال إصراره على الرحيل.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان ومحمد شريف ومحمد أحمد "سيحا" وياسين مرعى ومحمد شكري.

ويخوض الأهلى معسكر إعداد خارجي في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم الاثنين الماضي، حيث خضع اللاعبون لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن على أن يُسافر الفريق يوم الجمعة المقبل إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.