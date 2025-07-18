شكرا لقرائتكم خبر عن توافد لاعبى الأهلى على مطار القاهرة قبل السفر إلى تونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى صوراً من توافد لاعبى الفريق على مطار القاهرة قبل السفر بعد قليل إلى تونس لإقامة معسكر خارجى يبدأ اليوم الجمعة، ويستمر حتى يوم 26 يوليو الجارى تتخلله خوض مباراتان وديتين أمام الملعب والبنزرتي يومي 21 و25 يوليو الجارى.



ريبيرو في مطار القاهرة



محمد هاني في مطار القاهرة



ياسر ابراهيم في مطار القاهرة

فشل خوض ودية ثالثة بتونس

حاول مسئولو النادى الأهلى الاتفاق على خوض ودية ثالثة يوم 28 يوليو الجارى لكن المحاولات فشلت بعد اعتذار النجم الساحلى التونسى على مواجهة المارد الأحمر فى هذا الموعد على خلفية اشتراط الأهلى الحصول على مقابل مالى لخوض هذه المواجهة، وهو ما رفضه النجم ليُقرر الجهاز الفنى للأهلى الاكتفاء بخوض وديتى الملعب والبنزرتى يومى 21 و25 خلال معسكر تونس.

تعديل على برنامج الأهلي في معسكر تونس

أجرى النادي الأهلي تعديلاً على برنامج الإعداد خلال معسكر تونس، حيث تم تقليص المدة ليقام في الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجاري بعدما كان مقررا أن يستمر حتى يوم 29 من الشهر الجاري.

كما أجرى الأهلي تعديلاً على المباريات الودية بعد اعتذار أكثر من فريق تونسي وجزائري عن عدم مواجهة الأهلي في معسكر تونس وهم الأفريقي والنجم الساحلي و الترجي التونسيين واتحاد قسنطينة وشباب بلوزداد الجزائريين.

وديتا الأهلي في تونس

واكتفى الأهلي بخوض مباراتين وديتين في معسكر تونس يومي 21 و 25 أمام فريقي الملعب و البنزرتي التونسيين على أن يعود إلى القاهرة يوم 26 يوليو الجاري.