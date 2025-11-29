هل يدمر العقل السياسي لترامب روح كأس العالم؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه لن يحضر قرعة كأس العالم المقررة الجمعة المقبل في واشنطن، بعد اتهام الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني للتلفزيون الرسمي، بحسب تقرير لقناة الجزيرة القطرية: "أبلغنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، ولن يشارك أعضاء الوفد الإيراني في قرعة كأس العالم" .

يسعى المسؤولون الإيرانيون الآن إلى طلب المساعدة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الذي تقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة لضمان سير بطولة كأس العالم للرجال 2026 في أمريكا الشمالية بسلاسة، وبلا ظل سياسي ثقيل، ولكن لا أحد يضمن الطريقة التي ينظر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمور، وسط شكوك بأن الظل السياسي قد يدمر روح كأس العالم لكرة القدم.

ولم يستجب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فورًا لطلب التعليق.

وقد التقى إنفانتينو مع ترامب هذا الشهر لمناقشة عملية أسرع لتلبية التأشيرات لزوار أميركا الأجانب الذين يرغبون في حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم، والتي تقام الصيف المقبل في أميركا وكندا والمكسيك.

وأطلق الفيفا على عملية منح التأشيرات المونديالية اسم "FIFA Pass"، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بموقف صارم بشأن منح تأشيرات دخول البلاد للعديد من الأجانب.

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مؤخرًا أن تذاكر المباريات لا تُمنح تلقائيًا للحصول على تأشيرة سياحية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة ترامب أن مشجعي هايتي ، الذين تأهلوا لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1974، لن يُمنحوا أي استثناءات خاصة لمتابعة منتخبهم.

وقد تأهلت إيران لكأس العالم 2026 لتسجل المشاركة الرابعة على التوالي للبلاد في كأس العالم. في آخر مشاركة لها في قطر عام 2022، خسرت إيران 1-0 أمام الولايات المتحدة في مباراة متقاربة .

يذكر أنه ليس هناك علاقات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة منذ أكثر من 45 عامًا.