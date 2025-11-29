أن بي ايه: نيكس إلى ربع نهائي مسابقة الكأس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حجز نيويورك نيكس بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة الجمعة، بفوزه على ضيفه ميلووكي باكس حامل اللقب 118 109، بفضل تألق جايلن برونسون الذي سجل 37 نقطة.

وعاد نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بعد غياب أربع مباريات بسبب الإصابة، مسجلا 30 نقطة مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة في 28 دقيقة، لكن فريقه تلقى الخسارة السابعة تواليا.

وبعد أن بدأ الربع الأخير متأخرا بأربع نقاط، قلّص باكس الفارق إلى نقطتين عبر كرة ساحقة (دانك) لأنتيتوكونمبو قبل 5:19 دقائق من النهاية، لكن نيكس ابتعد بفضل برونسون الذي نجح في تسع من أصل عشر رميات حرة، بينها أربع في الربع الأخير.

وأنهى نيكس دور المجموعات في الصدارة، وفوزه في ماديسون سكوير غاردن منح أيضا فريق ميامي هيت، الذي كان في راحة الجمعة، بطاقة التأهل كأفضل وصيف في المنطقة الشرقية إلى ربع النهائي المقرر في 9 و10 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت ست بطاقات تأهل إلى الأدوار الإقصائية على المحك في آخر 11 مباراة من دور المجموعات في البطولة، التي تُحتسب نتائجها ضمن الموسم المنتظم باستثناء المباراة النهائية.

وفي مواجهة مثيرة، تأهل سان أنتونيو سبيرز رغم الغيابات، بفوز مثير 139 136 على دنفر ناغتس بقيادة العملاق الصربي نيكولا يوكيتش.

ورغم غياب النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما وستيفون كاسل للإصابة، سجل ديفين فاسيل أعلى رصيد له هذا الموسم بـ35 نقطة، وأضاف جوليان شامباني 25 نقطة و10 متابعات لسان أنتونيو الذي كان متأخرا بفارق 18 نقطة في الربع الثالث.

وبعد تبادل سريع للتقدم في بداية الربع الأخير، عادل الكندي جمال موراي 126 126 قبل 1:41 دقيقة من النهاية، لكن فاسيل رد بثلاثيتين متتاليتين ليحسم الفوز لفريقه.