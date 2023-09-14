“حميدتي غير متاح حالياً”.. مسؤول أفريقي ينفي ماورد على لسان “حميدتي” بإجراء اتصال مع رئيس جزر القمر

نفى مسؤول أفريقي سابق ماورد على لسان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بإجراء اتصال مباشر مع رئيس جزر القمر.

وكشف د.عثمان عباس رئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات التدخل السريع لشرق أفريقيا (السابق)، في تغريدة على منصة “إكس”، تفاصيل مكالمة هاتفية قال محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع، إنه أجراها مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني.

وكتب عثمان منشورا تحت عنوان “الاتصال المزعوم”، قال فيه: جزر القمر هي احدى دول الايساف وكانت من أكثر الدول التي أتيحت لي زيارتها لدرجة انهم منحوني مشكورين تأشيرة دخول متعددة. تعرفت على هذه الدولة الصغيرة في حجمها والكبيرة بروعة شعبها وحكمة مسئوليها.

وتابع “عندما قرأت المنشور الذي يتحدث عن اتصال تم من رئيس هذه الدولة (بمحمد حمدان دقلو) باعتبار جزر القمر رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، كان من اليسير بالنسبة لي إجراء بعض الاتصالات لمعرفة حقيقة الخبر.

واضاف: “الموضوع ببساطة أن الرئيس اتصل بالسيد الفريق أول البرهان متحدثا معه حول عدة قضايا وبعدها حاول مكتب الرئيس الاتصال بمحمد حمدان دقلو وتم إخبارهم بأنه غير متاح حاليا ولكن يمكنهم التحدث مع من يمثله، وبالتالي لم تتم المحادثة بين الرئيس ودقلو وإنما تمت بين مكتب الرئيس ومكتب دقلو”

وواصل عباس “كمعلومة فقط في العام 2008 شاركت سرية من القوات الخاصة السودانية في تحرير جزيرة انجوان من قبضة المتمرد العقيد محمد بكار الذي أراد فصل الجزيرة عن جزر القمر، وهم لا زالوا يحفظون للسودان هذا الفضل فالتحية لهم وللسيد الرئيس غزالي عثماني”.

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