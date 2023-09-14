جوازات السفر قريباً.. القنصل العام لجمهورية السودان بدبى يلتقي وفد وزارة المالية – صور

التقي سعادة السفير زاهر عبدالفاضل عجب القنصل العام لجمهورية السودان بدبى والإمارات الشماليه ظهر الثلاثاء الموافق ١٢/٩/٢٠٢٣ بمكتبه بالقنصلية العامة وفد وزارة الماليه المشارك في اجتماعات مجلس إدارة شركة كنانة. والوفد مكون من السيد برعى الصديق علي محافظ بنك السودان والأستاذ عبدالله ابراهيم وكيل أول وزارة الماليه والتخطيط الاقتصادي والسيده ابتسام محمد علي مدير الإدارة العامه للإيرادات بوزارة المالية بجانب عدد من كبار المسؤلين من بينهم مدير بنك التنمية الصناعية د. عبد الرحمن محمد ضرار والسيد مدير شركة كنانة م. عبد الرؤوف ميرغني.

وتفقد الوفد صالات معاملات الجمهور ووقف على الإستعدادات الجيدة للقنصلية العامه لتدشين خدمات إستخراج جوازات السفر قريبآ بإذن الله. من جانب اخر، عقد السيد القنصل العام إجتماعأ هامأ مع الوفد الزائر بحضور الطاقم الدبلوماسي بالقنصلية العامة وعدد من رموز الجاليه وممثل للنادى الإجتماعى السودانى في دبي، تم فيه التوجيه بالإصلاح الفورى للصندوق الخيري المخصص لدعم المحتاجين من الجالية السودانيه بما يتسق مع النظم الماليه والمحاسبيه المعمول بها في جمهورية السودان.

وأكد الإجتماع كذلك على أهمية تضافر الجهود لبناء قطعة أرض الجالية السودانية بالنادى الإجتماعى السودانى في دبي وإستئناف عمليات البناء بالاستفادة من الأموال المخصصه لذلك طرف القنصليه العامه وفق نظام المستخلصات والأسس الماليه والمحاسبيه المعمول بها في حكومة السودان. من جانبه، أبدى سعادة السيد وكيل أول وزارة الماليه والتخطيط الاقتصادى سعادته بزيارة القنصلية العامه والوقوف علي التجهيزات الجيده التي تحظى بها القنصليه العامه بما يؤهلها لإستضافه العديد من خدمات ومعاملات الجمهور في الفترة المقبله بإذن الله.

وأكد السيد القنصل العام إستعداد القنصليه العامه لإستقبال خدمات إستخراج جوازات السفر قريبآ بإذن الله، مضيفا أن جهود القنصليه العامه ستتواصل بإذن الله من أجل تأمين المزيد من المعاملات القنصلية بالبعثة بالتنسيق مع الرئاسة.

وحدة الإعلام بالقنصلية العامة – دبي