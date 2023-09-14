بالفيديو.. بعد زيارة ناجحة لتركيا .. البرهان يعود للبلاد

البرهان و أردوغان عاد رئيس مجلس السيادة الإتتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلي البلاد بعد زيارة ناجحة لتركيا أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكان في إستقباله بمطار بورتسودان وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس الوزراء المكلف الأستاذ عثمان حسين والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة. وقال السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي أن المباحثات بين الرئيسين تطرقت للعلاقات التأريخية الراسخة بين الخرطوم وأنقرا والتعاون الإقتصادي بين البلدين مبيناً أن جلسة المباحثات تطرقت لإمكانية زيادة العون الإنساني التركي. وقال أن الجانب التركي أكد إستعداده للمساهمة في إعمار ما دمرته الحرب والوقوف بجانب الشعب السوداني لمواجهة تحديات ما بعد الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية له. فضلاً عن مساهمتها في العمل من أجل إنجاح الموسم الزراعي وتفعيل الإتفاقيات المشتركة وأوضح وزير الخارجية المكلف أن الجانب السوداني أعرب عن شكره وتقديره لتركيا على ما قدمته من مساعدات إنسانية وطبية للسودان مؤكداً إستعداد السودان لبناء علاقات إستراتيجية مع تركيا تخدم مصالح الشعبين الصديقين مشيراً الي الدور الكبير الذي تلعبه الجمهورية التركية في المنطقة.

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