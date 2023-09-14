ونرجع نقول الستات استرجلت.. تصريح صادم من رانيا يوسف!

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها سعيدة بالتجديد الذى يتم فى قانون الأحوال الشخصية، وبالأخص بعد مسلسل “تحت الوصاية” ، الذى أضاف الخطوات الهامة لصالح المرأة.

وأضافت رانيا يوسف فى تصريحات لـ”ET بالعربي”، أن علاقتها بزوجها السابق المنتج محمد مختار لم تشاهد أى تطورات وأنه مازال مقصرًا فى جميع الحقوق.

وتابعت، قائلة: إن المجتمع عندما يرى شخصية المرأة قوية ومستقلة وتستطيع أن تتحمل المسئولية كاملة، يتمادى بشكل ملحوظ وعلى رأسهم الطرف الآخر لذلك نقوم بمسئولية الطرفين.

وأضافت قائلة: “ونرجع نقول الستات استرجلت .. ما عشان مفيش رجالة”.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعربت مؤخرًا، عن استيائها من وضع المرأة في المجتمعات العربية، وأن حقوقها مسلوبة دائمًا ولم تأخذ حقها.

وأضافت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية: أنها ليست راضية عن حال المرأة في المجتمعات العربية والشرقية، بل بالعكس المجتمعات العربية قاهرة للستات بشكل عنيف في حقوقها وحياتها وكفاية إن في حد بيحكم عليها .

ويُعد مسلسل عالم تاني، آخر أعمال رانيا يوسف، والذى عرض العمل في شهر يناير هذا العام 2023، وشارك به كل من الفنان فراس سعيد، نضال الشافعي، فريال يوسف، مروة عبد المنعم، أيمن عزب، حسام فارس، مصطفى حشيش، تميم عبده، إلهام عبد البديع، سميرة صدقي، وآخرين، والعمل من إخراج عبد العزيز حشاد.

صدى البلد