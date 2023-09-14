لمتين يلازمك في هواك مر الشجن.. ويطول بأيامك سهر ويطول عذاب.. هكذا بدأت الإعلامية “سلمى سيد” كتابة منشورها القصير المصحوب بأداء رائع لأغنية عثمان حسين “شجن”. وأضافت الإعلامية بأن هذا “فن زمان” وبأن “سبتنا” المفقود حتماً يعود. ثم كتبت: وحدي أنا أدري بأن الشوق حين تكون سيده و وجهته عجيب..! وكانت ليالي رمضان عامرة ببرنامج سلمى السيد وضيوفها الكرام، وأصبحت ذكريات بعد اندلاع الحرب في أواخر رمضان، حيث يقاتل الجيش السوداني لإنهاء تمرد الدعم السريع. شاهد “شجن” وتفاعل الجمهور: المصدر – “النيلين“

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو على أنغام “شجن” .. سلمى سيد: “وحدي أنا أدري بأن الشوق حين تكون سيده ووجهته عجيب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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