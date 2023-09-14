منة شلبي في حوال مع المال: تكريمي في مهرجان القاهرة للدراما فخر كبير وانتظروا «فرقة الموت»

حصلت النجمة منة شلبي على تكريم مميز عن مشوارها الفني بمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية التي أقيمت بمدينة العلمين مؤخرا ، وتم منحها هذا التكريم بحضور النجم القدير يحى الفخراني الرئيس الشرفي للمهرجان والنجوم الكبار كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي ومنى زكي ، وتعود للعمل مرة أخرى مع النجم أحمد عز في فيلم سينمائي جديد ” فرقة الموت” الفترة القادمة بالاضافة لمشروعات فنية أخرى .

” المال” التقت منة شلبي وتحدثت معنا عن تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما ، والعمل مع النجم أحمد عز في فيلم ” فرقة الموت” ، وكذلك مسلسلها ” تغيير جو” الذي قدمته هذا العام وعلاقتها أيضا بالنجمة القديرة ميرفت أمين ….

أبدت منة شلبي سعادتها بتكريمها بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية التي أقيمت بمدينة العلمين مؤخرا فقالت إنه تكريم مميز جدا في مشواري الفني ويحملني مسؤولية كبيرة تجاه الجمهور الفترة القادمة لأقدم له أعمال فنية ترقى لذوقه ورضاه ومايتوقعه مني على قدر ثقته في دائما.

وعن إحساسها بالمنافسة بينها وبين نجمات آخريات على التكريم بالمهرجان أوضحت قائلة : “أشعر بالمنافسة مع أي نجمة أخرى أبدا ، وأؤكد تواجدت بمهرجان القاهرة للدراما لكوني فخورة بإقامة مهرجان ضخم في بلادي ، لكن بالنسبة للمنافسة لأهتم لها لأننا نجمات كل واحدة فيهن لديها جمهورها ومحبيها ونحن نكمل بعضنا في الساحة الفنية في النهاية”.

سعدت بتكريمي وسط النجوم الكبار أمثال الفخراني وكريم عبد العزيز

وأشارت في حديثها لـ”المال” إلى أن ما يميز هذا التكريم بالنسبة لها هو حصولها عليه بحضور كوكبة من النجوم الكبار الذين تحبهم وتقدرهم فنيا وإنسانيا على رأسهم النجم القدير يحى الفخراني رئيس المهرجان الشرفي وكريم عبد العزيز ومنى زكي ومحمد هنيدي بجانب ماجد الكدواني أيضا .

وفيما يتعلق برؤيتها للدراما المصرية حاليا مقارنة بالماضي قالت منة إن الدراما المصرية أصبحت متنوعة في القضايا المطروحة بمختلف المسلسلات التليفزيونية المقدمة للمشاهدين بين الدراما الوطنية وأخرى مسلسلات اجتماعية ومسلسلات كوميدية كذلك ، لاسيما أن الصورة أيضا تطورت بصورة كبيرة وتكنيك الأخراج أصبح أشبه بما يقدم في السينما المصرية وذلك كله يصب في مصلحة الجمهور والصناعة .

راضية عن مسلسلي الأخير تغيير جو والعمل مع صادق الصباح

وبسؤالها عن رضاها عن مستوى نجاح مسلسلها الأخير” تغيير جو” الذي قدمته هذا العام قالت إن المسلسل لاقى ردود أفعال جيدة من الجمهور العربي والمصري ، وجمع بيني وبين نجوم كبار لأول مرة أتعاون معهم في عمل فني منهم ميرفيت أمين وإياد نصار.

وأوضحت أن العمل مع المنتج الكبير صادق صباح في هذا المسلسل كان مميزا وممتعا بالنسبة لي ولباقي فريق العمل في المسلسل ، حيث أنه لم يبخل بأي شئ لكي يظهر العمل بأفضل صورة ممكنة للمشاهدين ، وقدمنا فيه موضوعا اجتماعيا جديدا .

العمل مع أحمد عز ممتعا وانتظروا فرقة الموت:

وعن تعاونها الفني القادم مع النجم أحمد عز بفيلم ” فرقة الموت ” قالت منة شلبي إنها قدمت مع أحمد عز العديد من الأفلام السينمائية التي لاقت رواجا وانتشارا جماهيريا كبيرا أبرزها ” بدل فاقد” و” حلم عزيز ” وغيرها.

وأضافت: “وأنا متحمسة جدا للعمل معه في فيلم ” فرقة الموت” للمخرج أحمد علاء ، حيث توجد كيمياء بيننا مميزة داخل الكواليس دائما وذلك ينعكس على العمل الفني واستقبال الجمهور له في النهاية”.

وأبدت منة شلبي إعجابها ببعض الأعمال الدرامية التي عرضت عام 2023 فقالت : “برغم انشغالي في تصوير مسلسلي ” تغيير جو” معظم الوقت الا أنني أحببت مسلسلي ” جت سليمة” لدنيا سمير غانم و” تحت الوصاية ” للنجمة منى زكي ، فهما عملان دراميان جيدان”.

أما عن علاقتها القوية بالنجمة القديرة ميرفت أمين قالت منة شلبي : “أعتبرها بالنسبة لي كأم ثانية في حياتي وأتعلم منها الكثير من الخبرات في الحياة والفن دائما ، وسعيدة وشرف لي أنني قريبة من نجمة كبيرة مثلها ، فهي صاحبة تاريخ فني كبير وعظيم وتنتمي لجيل الكبار في السينما والتلفزيون” .

حوار: المال نيوز