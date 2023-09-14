مشاهد من زفة العام السابق بمشاركته.. شيخ الأمين بكل الحزن: بعد 125 سنة تغيب زفة المولد النبوي الشريف عن أمدرمان – فيديو

قال الشيخ الأمين عمر الأمين بأن هذه أول مرة تغيب فيها زفة المولد النبوي الشريف عن أمدرمان، وذلك بعد 125 سنة بسبب الحرب الدائرة الآن.

وقال شيخ الأمين بأنه فكر في أن يعمل الزفة لكن وجد بأن هنالك خطورة في ذلك والمنطقة مازالت مصنفة منطقة اشتباكات.

ودعا شيخ الأمين وسط جموع من المستفيدين من الخدمات التي يقدمها من خلال مسيده وتشمل الغذاء والدواء.

ويقاتل الجيش السوداني منذ ستة شهور لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

شاهد حديث شيخ الأمين من هنا:

شاهد زفة المولد للعام السابق بمشاركة شيخ الأمين من هنا:

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”