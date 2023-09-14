قال الشيخ الأمين عمر الأمين بأن هذه أول مرة تغيب فيها زفة المولد النبوي الشريف عن أمدرمان، وذلك بعد 125 سنة بسبب الحرب الدائرة الآن.
وقال شيخ الأمين بأنه فكر في أن يعمل الزفة لكن وجد بأن هنالك خطورة في ذلك والمنطقة مازالت مصنفة منطقة اشتباكات.
ودعا شيخ الأمين وسط جموع من المستفيدين من الخدمات التي يقدمها من خلال مسيده وتشمل الغذاء والدواء.
ويقاتل الجيش السوداني منذ ستة شهور لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.
شاهد حديث شيخ الأمين من هنا:
شاهد زفة المولد للعام السابق بمشاركة شيخ الأمين من هنا:
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد من زفة العام السابق بمشاركته.. شيخ الأمين بكل الحزن: بعد 125 سنة تغيب زفة المولد النبوي الشريف عن أمدرمان – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.