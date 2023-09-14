رئيس مجلس السيادة يلتقي مدير عام الجمارك

إطلع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن على سير العمل والخطة التشغيلية للجمارك والتحديات التي تعترض سيرالعمل.

وتلقي سيادته خلال لقائه بمكتبه اليوم ببورتسودان، مدير عام الجمارك الفريق حسب الكريم أدم النور، تنويراً حول الإنجازات والجهود التي بذلتها قوات الجمارك للحد من عمليات التهريب ومراقبة المعابر. وأمن رئيس مجلس السيادة على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان إنسياب الإجراءات الخاصة بالوارد خاصة المواد الغذائية والدوائية وكل ما يتعلق بالسياسات الرامية لتوفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين فى فترة الحرب. وكالة سونا

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