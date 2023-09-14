والي الجزيرة يعلن إنشاء ألف وحدة سكنية لإستيعاب الوافدين

بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه أمس الأستاذ سيف الدولة سعيد كوكو المفوض العام للجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي السبل الكفيلة لتطوير إستثمارات الجهاز بالولاية وخلق شراكات إستثمارية في مجال التطوير العقاري، وأعلن عن وصول المعدات لإنشاء ألف وحدة سكنية يتم تركيبها في عدد من المواقع بمدني لإستيعاب الوافدين. ورحب الوالي بالشراكة مع الجهاز وأشار لإستراتيجية الولاية القائمة على التطوير العقاري والتوسع في مجال البناء الرأسي مشيراً لجهود الولاية الرامية لإستقطاب رؤوس الأموال الوافدة لولاية الجزيرة وفتح عدد من الأسواق لإستيعاب تجار ولاية الخرطوم وتوفير السكن الإقتصادي . من جانبه أعلن المفوض العام للجهاز الإستثماري نقل عمل الجهاز لولاية الجزيرة وكشف عن خطة لتطوير وتأهيل برج الجزيرة المملوك للجهاز وتغير نشاطه لمركز تجاري إلى جانب الإستثمار في مباني سودابوست. سونا

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