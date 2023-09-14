القائد العام يطلع على خطة قوات الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار في السودان

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الفريق شرطة خالد حسان محي الدين مدير عام الشرطة وزير الداخلية المكلف. وقال مدير قوات الشرطة في تصريح صحفى أنه قدم تنويراً لرئيس المجلس حول خطة قوات الشرطة لحفظ وبسط الأمن والاستقرار ،وخطة الانتشار والتشغيل للمرحلة المقبلة والامكانيات المادية والبشرية لقوات الشرطة. أوضح الفريق خالد ،أنه أطلع رئيس المجلس على خطة الشرطة وإنتشارها في الولايات لحفظ الأمن و إعادة تشغيل مكاتب السجل المدني والجوازات في كل الولايات وخاصة جوازات منطقة كرري، و متابعة رصد الإنتهاكات و السرقات وحالات الاغتصاب والنهب وكل الجرائم التي ارتكبتها قوات التمرد. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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