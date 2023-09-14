والي كسلا يؤكد دعمه لمشروعات تشغيل الخريجين

أكد والي كسلا المكلف الاستاذ خوجلي حمد عبد الله التزام حكومة الولاية ووقفها ودعمها لمشروعات تشغيل الخريجين بالاضافة إلى الاستمرارية في تنفيذ مشروع حواضن البيوت المحمية في القطاعين الزراعي والحيواني.

جاء ذلك لدى ترأسه بوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الاجتماع الذي ضم مدير جهاز تشغيل الخريجين ومدير حواضن البيوت المحمية ومنسق مشروع البيوت المحمية الممول من البنك الافريقي بحضور وزير الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف ومدير البساتين بالوزارة.

واطلع الوالي خلال الاجتماع علي موقف تنفيذ مشروعات الخريجين في حواضن البيوت المحمية إلى جانب الاشكاليات التي تواجه المشروع خاصة بعد توقف التمويل المقدم من بنك التنمية الافريقية.

كما ناقش الاجتماع الرؤية المستقبيلة لاستيعاب المجموعة الثالثة المستهدفة بالمشروع البالغ عددها 609 خريجا وخريجة وطالب بوضع رؤية واضحة للاستمرارية في تنفيذ المشروع دون النظر في إستمرارية البنك في تمويل المشروع من عدمه مجددا التزام بدعم البرنامج التدريبي للخريجين المستهدفين.

وقدم منسق المشروع المهندس عبد الحفيظ حسين تنويرا شاملا عن بديات المشروع والدعم المقدم من البنك للمجموعتين الأولى والثانية فضلا عن ابرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع في ظل الظروف الحالية، داعيا إلى تكامل الادوار واحكام التنسيق والجهود لوضع شكل محدد لنجاح المشروع المنفذ في 17 ولاية والذي يحتوي على 20 بيتا محميا بالولاية.

واستعرض طه سليمان مدير الحواضن ابرز الاشكاليات التي وقفت عائقا امام المشروع وأكد اهمية معالجتها خاصة الكهرباء والإسراع في استيعاب الدفعة الثالثة في ظل وجود التمويل الخاص بتشغيل الحواضن وتمويل الخريجين.

ونوهت مدير ادارة البساتين المهندس ابتسام علي نمر الي حجم الإستفادة التي يمكن ان تتحقق للخريجين والادارة من خلال نجاح المشروع وطالبت بسداد النسبة المتفق عليها مع المشروع لمقابلة تكاليف احتياجات تشغيل المشروع من كهرباء و مياه خاصة وان الحواضن مقامة داخل المشتل الغربي للادارة.

من جانبه اعلن وزير الانتاج والموارد الاقتصادية تبني الوزارة للمشروع والإشراف عليه إلى جانب القيام بتدريب الخريجين المستهدفين عبر خبراء ومختصين.