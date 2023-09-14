لجنة التخطيط العمراني بالجزيرة تجيز حزمة من المشاريع التنموية والخدمية

ود مدني - ولاية الجزيرة أجازة لجنة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ فضل المولى أبو سالف البشير وزير التخطيط العمراني المكلف حزمة من المشاريع التنموية والخدمية وتغيير الغرض موزعة على جميع المحليات. من جانبه جدد وزير التخطيط العمراني إلتزام اللجنة بإتخاذ القرارات والإجراءات عبر الضوابط القانونية، الفنية والهندسية وتأكيد مبدآ الشورى والشفافير ومضاعفة الجهود لإيجاد رؤى جديدة ومبادرات لمواكبة المرحلة والإسهام في تطوير الولاية وقال إن المشاريع المجازة تعد ذات أهمية لخدمة المواطن داعياً لضروره إحكام التنسيق بين المؤسسات والجهات المختصة. فيما عدد المهندس علي خليفه مقرر اللجنة أهمية اللجنة لتلبية إحتياجات ورغبات المواطنين عبر قرارات المحليات ومراعاة المصلحة العامة ووضع الإحترازات اللازمة للتوسع في السكن الأفقي مشيراً لضرورة الجماعية والعلمية في الأداء لتحقيق الغايات المنشودة. وتناول الأستاذ صلاح الدين المدني مدير مصلحة الأراضي دور اللجنة وإختصاصاتها تجاه إعداد السياسات العامة للتخطيط العمراني والإسكان وتخصيص وإستخدام الأراضي في تكامل وتناسب مع خطط الولاية التنموية. سونا

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