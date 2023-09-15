الجيش السوداني يدمر شاحنات محملة بصناديق ذخيرة تتبع للدعم السريع جوار الإذاعة والتلفزيون

قالت مصادر لقناة الجزيرة بأن الجيش السوداني دمر شاحنات محملة بصناديق ذخيرة تتبع للدعم السريع جوار الإذاعة والتلفزيون بأم درمان. وتعتبر منطقة الإذاعة والتلفزيون بأمدرمان – الملازمين من مناطق ارتكازات قوات الدعم السريع “المتمردة”، منذ بداية الحرب قبل 5 أشهر. الجزيرة – السودان

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