نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور حققت شهرة واسعة واكتسحت السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصور شاب سوداني أجبرته ظروف الحياة للعمل في مهنة بسيطة غير مهنته الكبيرة التي كان يمتهنها في الخرطوم. وأكد ناشرو الصور أن الشاب كان يملك وكالة سفر وسياحة بالعاصمة الخرطوم قبل الحرب, ولكن ظروف الحرب والنزوح لإحدى الولايات أجبرته على بيع “الأكياس” بإحدى الأسواق. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد انهالت الاشادات على الشاب بسبب رغبته في العمل والكسب الحلال وعدم الاستسلام والبقاء في المنزل, كما انهالت عليه الدعوات من المعلقين الذين أكثروا من الدعوات له بأن يرزقه الله الرزق الوفير. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. من صاحب وكالة سفر وسياحة بالخرطوم إلى بائع (أكياس) بالولايات.. الإشادات والدعوات تنهال على شاب سوداني أجبرته ظروف الحرب على العمل وافتراش الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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