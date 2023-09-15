حزب المؤتمر: السودان يبدو متجهاً نحو التقسيم بسرعة

علق نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر على تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”.

وقال عمر على حسابه في منصة “إكس” الخميس إن خطاب حميدتي خطير للغاية، لافتاً إلى أن “السودان يبدو متجهاً نحو التقسيم بسرعة الصاروخ”.

كما أضاف أن على جميع القوى الراغبة في السلام التوحد من أجل وضع حد للحرب عبر المفاوضات التي تحفظ وحدة السودان.

كذلك أردف: “قلناها مراراً وتكراراً.. استمرار الحرب سيحولها لحرب أهلية تقسم البلاد.. فلنتصدى لمخططات الفلول.. السودان على المحك وإنقاذه رهين بوقف الحرب فوراً والاتجاه نحو حلول سلمية حقيقية ومنصفة”.

العربية نت