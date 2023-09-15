نشرت صفحة القوات المسلحة السودانية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حمل المقطع إفادات من شاب سوداني كان يعمل كمتطوع بإحدى المستشفيات وتم القبض عليه من قبل قوات الدعم السريع.
وقال الشاب مازن الفاتح في إفادته أن قوات الدعم السريع أجبرته انتحال شخصية طبيب يساعد المرضى بمعاونة الدعم السريع عبر جلب الأدوية والعلاجات لهم بجزيرة توتي.
وذكر أن أفراد الدعم السريع هددوه بالتصفية بعد أن شاهدهم وهم يلزمون المواطنين بتوتي على دفع أموال عبارة عن رسوم مغادرة عند خروجهم لشراء أغراضهم.
كما أكد وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أنه استطاع الهرب منهم باعجوبة بعد أن توجه معاهم لإسعاف أحد الجرحى ليغادر المستشفى من الباب الخلفي ويتوجه لأقرب نقطة ارتكاز تابعة للجيش لتسجيل إفادته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. (ألزموا مواطنين توتي بدفع أموال مغادرة وهربت منهم بأعجوبة) شاب سوداني متطوع يكشف أكاذيب قوات الدعم السريع بعد أن أجبروه على انتحال شخصية طبيب وطالبوه بنشر إفادات كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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