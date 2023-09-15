نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه التداول والشهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان السوداني المعروف ود البكري وهو يغني في حفل بإحدى القرى السودانية. وفاجأ البكري الحاضرين الحفل بالابتعاد عنه والرقص خارج “فرش” الأرض الذي كان يغني فيه في لقطة أثارت غضب المتابعين, وعلق أحد النشطاء ساخراً (أبعدوا من الكاهن دا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فنان سوداني معروف يطالب الحاضرين بالابتعاد عنه والرقص خارج “فرش” الأرض المخصص له وجمهور مواقع التواصل يطلق تعليقات ساخرة: (أبعدوا من الكاهن دا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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