لمنافسة “تشات جي بي تي”.. غوغل تقترب من إطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي “جيميناي”

منحت شركة “غوغل” التابعة لشركة ألفابيت مجموعة صغيرة من الشركات إمكانية الوصول المبكر إلى نسخة من برنامج “جيميناي” (Gemini)، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي للمحادثة، حسبما ذكرت صحيفة “ذا إنفورميشن“، الخميس، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأضاف تقرير الذي نقلت عنه وكالة رويترز أن برنامج “جيميناي” يهدف إلى التنافس مع نموذج “تشات جي بي تي” GPT-4 الخاص بشركة “أوبن إيه أي” OpenAI، والذي بدأ في تحقيق إيرادات كبيرة للشركة الناشئة، إذ تدفع المؤسسات المالية والشركات الأخرى مقابل الوصول إليه.

وأوضحت “ذا إنفورميشن” أن منح المطورين الخارجيين إمكانية الوصول إلى “جيميناي” يعني أن غوغل تقترب من دمجه في خدماتها الاستهلاكية وبيعه للشركات من خلال الوحدة السحابية للشركة.

تهدف “جيميناي” إلى التنافس مع نموذج GPT-4 الخاص بشركة “أوبن إيه أي”، والذي بدأ في تحقيق إيرادات كبيرة للشركة الناشئة حيث تدفع المؤسسات المالية والشركات الأخرى مقابل الوصول إلى النموذج وروبوت الدردشة “تشات جي بي تي” الذي يعمل عليه.

وأحدث “تشات جي بي تي”، وهو روبوت دردشة واسع الانتشار أُطلق، في نوفمبر، حالة من الإقبال الجارف على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءا من الكتابة التقليدية، وحتى كتابة رموز التشفير، وسجل ما وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في يناير بعد شهرين فقط من إطلاقه، وفقا لوكالة “رويترز”.

و”تشات جي بي تي” هو أسرع التطبيقات المطروحة للمستخدمين نموا على الإطلاق، ويفخر بوصوله إلى 1.5 مليار زيارة شهريا، وهو واحد من أبرز 20 موقعا إلكترونيا في العالم.

وزيارات “تشات جي بي تي”، على سبيل المثال، تخطت بكثير زيارات محرك البحث “بينغ” الذي تديره شركة مايكروسوفت الداعمة لشركة “أوبن إيه آي” والتي تستخدم تقنياتها.

وتوقعت “أوبن إيه آي” تحصيل عوائد قيمتها 200 مليون دولار هذا العام. وبالإضافة إلى “تشات جي بي تي”، تجني الشركة المال من خلال بيع حق الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها عبر واجهة برمجة تطبيقات للمطورين والشركات بشكل مباشر ومن خلال شراكة مع “مايكروسوفت” التي استثمرت أكثر من عشرة مليارات دولار في الشركة الناشئة.

رويترز