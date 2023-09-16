شاهد بالفيديو شيخ الأمين: مافي واحد يجي يقول ليكم إنتو تبع الجيش ولا الدعم السريع

واصل مسيد الشيخ الأمين عمر الأمين تقديم الخدمات الغذائية والعلاجية لمواطني أمدرمان القديمة، ورحب شيخ الأمين من خلال فيديو جديد بسكان حي ودأرو.

وقال شيخ الأمين: ظل المسيد الملجأ الوحيد للمدنيين بأمدرمان القديمة للتزود بالاحتياجات الإنسانية من ماء، وغذاء، وعناية طبية، ومواد تموينية .. رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه هذه العملية كل يوم، ولا تزال تزداد تعقيداً .. إلا أنها تزيد إصراري على مواصلة عملي الإنساني، والذي الهدف منه التخفيف من المعاناة عن كاهل المواطنين، وللحوجة الكبيرة له من المساكين والفقراء، والأُسر الفارة من مدينتي بحري والخرطوم.

وأضاف شيخ الأمين بن من يسأل إنتو تبع الجيش ولا الدعم السريع نقول ليهو نحن تبع المواطن. والمسيد يحتضن وحده أكثر من 200 أسرة من مختلف المناطق، من نساء ورجال وكبار سن ومرضى وأطفال .. جميعهم بحاجة لهذا العمل الإنساني في هذا الوقت، حفظ الله بلادنا الغالية وأهلها جميعاً.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً منذ خمسة أشهر لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع والتي تم حلها مؤخراً.

شاهد بالفيديو مسيد شيخ الأمين وعملياته ليوم الجمعة 15 سبتمبر:

المصدر – “النيلين“