وصول حقن الشبكية إيليا (EYLEA) لمستشفى مكة بمدني

أعلنت إدارة مستشفى مكة لطب العيون بمدني عن وصول حقن الشبكية إيليا (EYLEA). وأكد الأستاذ أحمد حسن مقلد مدير مستشفى مكة بمدني في تصريح (لسونا) أهمية الحقن لمرضى الشبكية خاصة مرضى السكري إضافة لدورها في منع جمع الأوعية الدموية بشبكية العين وتستخدم بشكل واسع في علاج ضمور وإعتلال أو ضعف الشبكية نتيجة مرضى السكري ومشاكل الشبكية الأخرى. وأشار إلى أن توفر هذه الحقن يرفع عبء السفر عن المواطنين لخارج البلاد لأخذ هذا النوع من الحقن داعياً مرضى العيون خاصة مرضى السكري الإلتزام بمقابلة الطبيب دوريا لتجنب تلف شبكية العين. الجدير بالذكر أن مستشفى مكه بمدني كان قد أعلن مؤخراً عن إفتتاح عيادات الشبكية بالمستشفى لمقابلة المرضى وإجراء عمليات حقن الشبكية. سونا

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