شاهد بالصور.. أحدث ظهور لشاكيرا وأبنائها من بيكيه في حفل

حرصت النجمة الكولومبية شاكيرا على اصطحاب أبنائها ساشا وميلان من طليقها جيرارد بيكيه حفل توزيع جوائز MTV للفيديو (VMAs) الذي أقيم في نيو جيرسي الذي شهد تكريمها بجائزة مايكل جاكسون التكريمية.

وظهرت شاكيرا على السجادة الحمراء مرتدية فستانا ذهبيا من فيرساتشي وبجانبها ميلان وساشا أبنائها.

وقدمت المغنية الكولومبية شاكيرا عرضا غنائيا مميزا على هامش تكريمها، وتضمن استعراضات متنوعة على أشهر أغانيها الناجحة وأبرزها whenever wherever، وHips Don’t Lie وظهرت شاكيرا وهي ترقص رقصة شرقية بالسكاكين على المسرح وسط تفاعل حضور الحفل مثل تايلور سويفت.

وفازت النجمة الكولومبية بجائزة مايكل جاكسون التكريمية لتصنع التاريخ كأول نجمة من أمريكا الجنوبية تفوز بالجائزة.

وفي خطاب تسلمها الجائزة قالت شاكيرا ” شكرا جزيلا لكم على هذه الجائزة، أريد أن أشكر الأشخاص الذين لعبوا دورا في مسيرتي.. أتوجه بالشكر لوالدي وأبنائيه على تشجيعهم لي بأنني قادرة على القيام بكل شيء ومعجبيني الذين يدعمونني في كل وقت”.

تمنح جائزة “جيش” مايكل جاكسون للمطربين أصحاب التأثير الملحوظ في مجال الأغاني المصورة، وقد منحت في الماضي لبيونسيه، جستن تمبرليك، بريتني سبيرز، مادونا، كانيي ويست، جينيفر لوبيز، بينك، نيكي ميناج، ميسي إليوت، وغيرهم.

واختارت شاكيرا أن تحضر الحفل برفقة أبنائها ساشا وميلان في أحدث ظهور لهما مرتدية فستانا ذهبيا.

ويذكر أن شاكيرا حققت نجاحًا هائلًا مؤخرًا بأغنية Bzrp Music Sessions التي حققت عن طريقها 14 رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس من بينهم الفيديو اللاتيني الأعلى مشاهدة خلال 24 ساعة والأغنية اللاتينية الأعلى استماعًا على سبوتيفاي في 24 ساعة.

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