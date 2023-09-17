تصدر مقطع فيديو للفنان السوداني الشاب عثمان بشة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والمصرية وتم تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر بشة وهو يحيي حفل لأسرة مصرية بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة التي يقيم فيها. وأشعل المطرب السوداني حفل الزواج بعد ترديده لأغنيات مصرية أبرزها الأغنية التريند (سطلانة) وسط تفاعل الحاضرين والعروس التي قدمت وصلة رقص على أنغام الأغنيات التي قدمها بشة. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين انقسم ما بين مشيد باجتهاد المطرب عثمان بشة في حفظ الأغاني المصرية وترديدها وما بين ساخر وكتب أحد هؤلاء (أكل العيش صعب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو..الفنان السوداني عثمان بشة يحيي حفل لأسرة مصرية على أنغام (سطلانة) و (إلعب يا ولا) العروس المصرية تتفاعل مع أغنياته بوصلة رقص مثيرة والجمهور يسخر: (فعلاً أكل العيش صعب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.