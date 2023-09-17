أثار مقطع فيديو للمذيعة والإعلامية ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة في السودان آلاء المبارك ضجة واسعة وتم تداوله على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت لوشي أثناء كواليس تصويرها لإعلان تجاري وفقاً لما أكد المتابعون للمقطع. وقدمت النجمة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني فاصل من الرقص المثير على أنغام إحدى أغنيات “الهجيج” التي يتم ترديدها في الحفلات الغنائية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي لم يشاهد لوشي وهي ترقص وتتفاعل بهذه الطريقة منذ اقتحامها السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. لأول مرة حسناء الإعلام السوداني “لوشي” تقدم وصلة رقص مثيرة على أنغام أغاني “الهجيج” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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