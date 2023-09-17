بالصور.. بدء الصرف الفعلي لرواتب العاملين بوحدات ولاية الخرطوم

بدء الصرف الفعلي لرواتب العاملين بوحدات ولاية الخرطوم “نقدا” للمقيمين بولاية الجزيرة وعبر تطبيق بنكك للوافدين بالولايات الأخرى. وكان والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة يصدر قراراً بحجز سيارات ولاية الخرطوم خلال الفترة الحالية حتى لا يتم استخدامها بما يخالف لائحة جهاز الرقابة على العربات الحكومية. الجزيرة – السودان

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